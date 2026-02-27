Life.ru узнал, можно ли реально сэкономить на Великом посте

По её словам, пост — это прежде всего духовная практика, а не способ изменить рацион.
Только в тех случаях, когда человек сильно зависит от страсти чревоугодия, необходимо воздержание от пищевых излишеств. Некоторые приурочивают начало Великого поста к похудению или экономии семейного бюджета. Действительно, на первый взгляд можно сократить расходы, но только если довольствоваться простой и однообразной едой — овсянкой на воде, рисом, картофелем с консервированным горошком. Однако такой рацион подходит не всем. Если же хочется разнообразия, придётся потратиться.
Ольга Лебединская.
К.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Лебединская привела расчёты. По данным Росстата за 2024 год, потребление мяса и мясопродуктов в России составляет в среднем 82 кг на человека в год, из них 9,4 кг приходится на говядину и телятину. При средней цене говядины, согласно данным ЕМИСС, около 700 рублей за килограмм (мясо на кости) и 950 рублей за бескостное мясо, семья из трёх человек теоретически может сэкономить на говядине около 2600 рублей. В целом экономия на мясе и мясопродуктах может достигать 12,4 тысячи рублей. Отказ от яиц способен добавить ещё около 1900 рублей, а от молока и молочных продуктов (в пересчёте на молоко) — порядка 10 тысяч рублей.
«Однако сэкономленные средства придётся потратить на другие продукты, содержащие белок — грибы, сою, увеличить потребление овощей и фруктов, а также орехов», — добавила Лебединская, подчеркнув, что полноценная и разнообразная растительная корзина вовсе не всегда оказывается дешёвой.
Ранее священник объяснил, что смысл поста заключается в духовной работе, а не в диете. Современные рестораны и сервисы доставки предлагают широкий выбор изысканных постных блюд, и это не противоречит традиции при условии соблюдения меры. Важно следовать не только букве, но и духу поста, не превращая даже разрешённую еду в повод для излишеств.
