Life.ru узнал, можно ли реально сэкономить на Великом посте

Лебединская привела расчёты. По данным Росстата за 2024 год, потребление мяса и мясопродуктов в России составляет в среднем 82 кг на человека в год, из них 9,4 кг приходится на говядину и телятину. При средней цене говядины, согласно данным ЕМИСС, около 700 рублей за килограмм (мясо на кости) и 950 рублей за бескостное мясо, семья из трёх человек теоретически может сэкономить на говядине около 2600 рублей. В целом экономия на мясе и мясопродуктах может достигать 12,4 тысячи рублей. Отказ от яиц способен добавить ещё около 1900 рублей, а от молока и молочных продуктов (в пересчёте на молоко) — порядка 10 тысяч рублей.