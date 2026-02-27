Что нельзя делать 1 марта: Народные запреты, которые дошли до наших дней и удивят многих

Первый день марта всегда стоит особняком. Формально зима ещё не сдалась, снег лежит по всем правилам, а синоптики ничего про тепло не обещают. Но что-то меняется: чуть иначе светит солнце, чуть громче чирикают воробьи во дворе, чуть беспокойнее кот у окна. Наши предки умели читать эти сигналы и складывали из них приметы. Не магию, не предсказания судьбы, а живой язык наблюдений, который передавался из поколения в поколение. В 2026 году 1 марта выпадает на первое воскресенье Великого поста. Для православных это праздник Торжества православия. А для всех нас без исключения — первый календарный день весны.