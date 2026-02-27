Больше ограничений: приморцам хотят перекрыть дороги

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края опубликовало на региональном портале ОРВ законопроект, регулирующий случаи временного ограничения или полного прекращения движения транспорта по краевым и муниципальным дорогам, сообщает ИА DEITA.RU.

В законопроекте отмечается, что его цель — определить, в каких ситуациях власти вправе временно перекрывать движение, в том числе для повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Закон предусматривает восемь оснований для введения ограничений. Среди них строительство, реконструкция и ремонт инженерных сетей в пределах полос отвода дорог, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварии и дорожно-транспортные происшествия.

Ограничения также могут вводиться при проведении дорожных работ, если другими способами невозможно обеспечить безопасность движения, при выявлении дефектов и повреждений дорожного полотна и мостовых сооружений, а также во время публичных и массовых мероприятий, включая визиты официальных лиц.

Кроме того, движение могут временно ограничить при установке или демонтаже рекламных конструкций и информационных щитов вблизи дорог, а также при исполнении решений коллегиальных органов по профилактике терроризма и минимизации его последствий.

Порядок введения ограничений будет определяться правительством края.

Обсуждение законопроекта продлится до 18 марта. При этом сам законопроект опубликовали без сопроводительных документов, а именно без пояснительной записки, где обычно авторы объясняют мотивацию в написании законопроекта. Также не опубликовано финансово-экономическое обоснование, в котором указывают, сколько средств будет затрачено на реализацию законопроекта из бюджета.

Напомним, что это не первые и, видимо, не последние ограничения, которые власти принимают в Приморском крае. На днях появилось наказание за публикацию информации о БПЛА. Также ограничили продажу топлива несовершеннолетним. А в прошлом году по нескольким направлениям деятельности подняли административные штрафы.