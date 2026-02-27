Работающим омичам рассказали о праздничных выходных в наступающем марте

В 2026 году день 8 марта совпадает с обычным воскресным выходным. На основании Трудового кодекса РФ, этот день является официальным нерабочим праздничным днем. Поэтому, выходной день с воскресенья 8 марта переносится на следующий рабочий день — понедельник 9 марта. Это дает возможность омским работникам, которые трудятся в пятидневном режиме, отдохнуть три дня подряд: с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно. Однако, такой график отдыха будет не у всех омичей. Для тех, кто трудится по сменному или иному гибкому графику, количество рабочих и выходных дней в марте, будет определяться на основании утвержденного расписания. Соответственно, в этом режиме трудовая вахта может приходиться на любой день, включая праздничные.