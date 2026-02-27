В Новосибирске и Бердске студенты подожгли АЗС по указке кураторов

Первое сообщение о возгорании поступило 25 февраля с улицы Военной в Новосибирске. Спустя час аналогичный сигнал пришёл из микрорайона Южный в Бердске. На месте следственно-оперативные группы установили, что злоумышленники оплатили топливо, приобрели ёмкость для его налива, после чего устроили поджог и скрылись.
Огонь удалось быстро локализовать силами сотрудников заправок. К счастью, в результате происшествий никто не пострадал.
Полицейские совместно с региональным управлением УФСБ России по Новосибирской области оперативно вышли на подозреваемых и задержали их. По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию внешних кураторов: после перехода по фишинговой ссылке в мессенджере они лишились доступа к личным кабинетам на госресурсах. Затем им начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госорганов, и давать инструкции.
Возбуждены уголовные дела по статье о покушении на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
