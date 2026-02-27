Ричмонд
В Новосибирске и Бердске студенты подожгли АЗС по указке кураторов

В Новосибирске и Бердске задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, подожгли бензоколонки на АЗС по указанию неких «кураторов». Оба являются студентами средне-специальных учебных заведений.

Источник: Life.ru

Первое сообщение о возгорании поступило 25 февраля с улицы Военной в Новосибирске. Спустя час аналогичный сигнал пришёл из микрорайона Южный в Бердске. На месте следственно-оперативные группы установили, что злоумышленники оплатили топливо, приобрели ёмкость для его налива, после чего устроили поджог и скрылись.

Огонь удалось быстро локализовать силами сотрудников заправок. К счастью, в результате происшествий никто не пострадал.

Полицейские совместно с региональным управлением УФСБ России по Новосибирской области оперативно вышли на подозреваемых и задержали их. По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию внешних кураторов: после перехода по фишинговой ссылке в мессенджере они лишились доступа к личным кабинетам на госресурсах. Затем им начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госорганов, и давать инструкции.

Возбуждены уголовные дела по статье о покушении на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье завершилось расследование резонансного дела о попытке взрыва руководителя оборонного предприятия в Коломне. Восемь фигурантов, включая троих несовершеннолетних, обвиняются в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Самодельную бомбу пытались установить под автомобиль директора предприятия, однако сотрудники ФСБ задержали исполнителей в момент закладки устройства, поэтому трагедии удалось избежать.

