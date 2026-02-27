В Новосибирске и Бердске студенты подожгли АЗС по указке кураторов

Полицейские совместно с региональным управлением УФСБ России по Новосибирской области оперативно вышли на подозреваемых и задержали их. По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию внешних кураторов: после перехода по фишинговой ссылке в мессенджере они лишились доступа к личным кабинетам на госресурсах. Затем им начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госорганов, и давать инструкции.