Дальневосточной Виагре — не бывать. Приморский учёный развенчивает мифы об афродизиаках

Если у человека средства только на хлеб, он икру не покупает. Вот и мы так же работаем. У нас есть хлеб, и мы делаем то, что можно сделать из хлеба. Дадут денег на икру — будем делать бутерброды. Тогда и результат будет интереснее. В науке всё как в быту: нет денег — ты просто не покупаешь и не делаешь. А кто-то побогаче покупает, делает и получает результат.