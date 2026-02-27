Ричмонд
Реверсивное движение из-за ремонта теплосети введут на два месяца на Русском острове во Владивостоке

Ограничения на Университетском проспекте продлятся с 10 марта по 5 мая.

С 10 марта по 5 мая на Русском острове во Владивостоке будет введено реверсивное движение на участке Университетского проспекта в районе мини-ТЭЦ. Это связано с плановыми работами по замене участка теплосети. Сообщения о предстоящих ограничениях распространились в соцсетях. В администрации города корр. ИА PrimaMedia подтвердили их достоверность.

Отмечается, на время ремонта движение будет ограничено на участке протяжённостью около 150 метров. Сначала закроют две полосы в сторону въезда на остров, затем две полосы в направлении выезда. Оставшиеся две полосы переведут в режим реверсивного движения — останется по одной в каждую сторону. Для этого временно демонтируют разделительную полосу, включая газон, грунт и бордюры.

Отопление в этот период будет подаваться по временным трубам. Ограничения в движении будут действовать с 08.00 10 марта до 23.00 5 мая.