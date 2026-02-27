Мосгорсуд подтвердил изъятие активов семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

Напомним, Игорь Пушкарев был осуждён в 2019 году на 15 лет колонии строгого режима и оштрафован на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2022 году ему добавили ещё один срок за злоупотребления, окончательно назначив наказание в виде 15 лет и трёх месяцев колонии строгого режима.