Мосгорсуд подтвердил изъятие активов семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

Московский городской суд признал законным обращение в доход государства имущества, акций и долей в уставном капитале компаний, принадлежавших членам семьи осуждённого за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также бывшим совладельцам холдинга «Востокцемент». Апелляционная жалоба ответчиков на решение Тверского районного суда Москвы от 22 сентября 2025 года оставлена без удовлетворения.
Как сообщается на сайте суда, судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда постановила: «Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения». Сам Игорь Пушкарев в числе ответчиков по иску заместителя Генпрокурора РФ не значился. Ответчиками выступали его братья Андрей и Владимир, сын Андрей, родители Сергей и Татьяна, жена Наталья, а также совладельцы ООО «Ренессанс Актив Проект» Евгений Дещенко с родственниками, Алексей Сысоев и Виктор Иванов.
По данным надзорного ведомства, совокупная стоимость группы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» составляла около 80 миллиардов рублей. Их ежегодная выручка превышала 51 миллиард рублей, а чистая прибыль достигала 5,4 миллиарда. Активы были записаны на близких родственников экс-градоначальника, но фактическим владельцем оставался сам Игорь Пушкарев, который скрывал это от контролирующих органов, в том числе с помощью офшоров и иностранных финансовых инструментов.
Прокуратура настаивала, что без доступа к руководящим постам и административным ресурсам ответчики не смогли бы достичь столь значительного личного обогащения. С 3 октября 2025 года 100% капитала ООО «Востокцемент» принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Генеральным директором компании назначен Борис Зимин, ранее возглавлявший «Черноморнефтегаз».
Напомним, Игорь Пушкарев был осуждён в 2019 году на 15 лет колонии строгого режима и оштрафован на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2022 году ему добавили ещё один срок за злоупотребления, окончательно назначив наказание в виде 15 лет и трёх месяцев колонии строгого режима.