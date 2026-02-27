Температурные качели от −14 до +6, дожди, снег и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 февраля

Что касается погоды в Ростовской области, ожидается облачность с прояснениями. Утром местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем зонты не понадобятся. Утром в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед. На дорогах ситуацию осложнит гололедица. Ветер северо-восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на 28 февраля осадков не ожидается, на дорогах — гололедица. Ветер — северо-восточный и северный — ослабеет до 5 — 10 метров в секунду.