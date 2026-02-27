Температурные качели от −14 до +6, дожди, снег и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 февраля

Согласно предварительным расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 февраля ожидается пасмурной. А по области прогноз обещает перепады температуры в 20 градусов с дождями, снегом и гололедицей. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Синоптики составили прогноз для донской столицы на пятницу. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Утром возможен гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер — северо-восточный, она разовьет скорость в 6 — 11 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12−14 метров в секунду. В ночь на субботу характер погоды в Ростове-на-Дону 27 февраля существенно не изменится: облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах ночью появится гололедица. Ветер по направлению северо-восточный и северный стихнет до 5−10 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области, ожидается облачность с прояснениями. Утром местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем зонты не понадобятся. Утром в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед. На дорогах ситуацию осложнит гололедица. Ветер северо-восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на 28 февраля осадков не ожидается, на дорогах — гололедица. Ветер — северо-восточный и северный — ослабеет до 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 27 февраля, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем составит +1…+3 градуса. В ночь на 28 февраля столбики термометров опустятся до −2…-4 градусов.
В Ростовской области днем в пятницу температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов, по югу возможно потепление до +6 градусов. В ночь на субботу столбики термометров покажут −1…-6 градусов, при прояснениях ожидается до −10 градусов, а в крайних северных районах — до −14 градусов.
