Образование будущего: в Астане задали новый курс до 2030 года

В Астане прошла расширенная коллегия Министерства просвещения Казахстана — встреча, на которой не просто подвели итоги года, а фактически наметили новый вектор развития всей системы образования.

В зале собрались депутаты Парламента, руководители региональных управлений образования, директора школ, педагоги и представители общественных организаций, передает DKNews.kz.

Главный посыл звучал однозначно: образование — это не отрасль, а стратегический фундамент страны.

Образование как ключевая ценность.

Открывая заседание, заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула особую роль образования в жизни общества.

«Образование — это крайне важное направление для любого человека и общества», — отметила она, добавив, что в проекте новой Конституции четко отражены значение и роль образования как ключевой ценности.

По ее словам, системные реформы должны быть ориентированы не только на сегодняшние вызовы, но и на будущее поколение.

«Дети Казахстана»: стратегия до 2030 года.

Отдельное внимание было уделено концепции «Дети Казахстана», рассчитанной до 2030 года. Документ принят по поручению Главы государства и охватывает все ключевые аспекты детства — от безопасности и здоровья до качественного образования и социальной защиты.

Фактически речь идет о создании единой экосистемы поддержки каждого ребенка — вне зависимости от региона и социального статуса.

Казахстан — в мировом топе, но проблемы остаются.

Во время коллегии были озвучены и достижения: Казахстан входит в число 10 стран мира с наибольшим количеством учащихся на душу населения.

Однако за статистикой скрываются и системные вызовы. Вице-премьер обозначила: настало время пересмотреть стратегию дошкольного и начального образования — именно здесь закладывается фундамент всей системы.

Речь идет не просто о корректировке программ, а о глубокой адаптации содержания обучения к особенностям современного поколения и требованиям времени.

Критическое мышление вместо заучивания.

Акцент предлагается сместить с формального усвоения знаний на развитие навыков:

индивидуальный подход к каждому ученику, развитие критического мышления, формирование практических навыков применения знаний.

Образование должно перестать быть «про экзамены» и стать «про жизнь».

Искусственный интеллект — обязательная компетенция педагога.

Одна из самых обсуждаемых инициатив — внедрение подготовки педагогов в сфере искусственного интеллекта.

Аида Балаева подчеркнула необходимость актуализировать программы подготовки учителей в области ИИ и обеспечить системную переподготовку действующих кадров.

По поручению вице-премьера во всех профильных педагогических вузах планируется открыть факультеты искусственного интеллекта.

Это сигнал: технологии перестают быть факультативом — они становятся базовой компетенцией учителя XXI века.

Реформа колледжей и дуальное обучение.

Пересмотра требует и система технического и профессионального образования. Среди задач:

совершенствование механизмов финансирования, системное изучение рынка труда, активное внедрение дуального обучения.

Идея проста — выпускник должен выходить на рынок труда не с дипломом «для галочки», а с реальными навыками, востребованными бизнесом.

Инклюзия — не формальность, а обязательство.

Особый акцент был сделан на развитии инклюзивного образования.

Поставлена задача создать все необходимые условия для обучения детей с особыми потребностями. Для решения кадрового дефицита планируется:

открыть профильные кафедры, внедрить обязательные дисциплины по инклюзии, разработать программы переподготовки педагогов.

Инклюзия становится не дополнительной опцией, а стандартом системы.

Учебники — под жесткий контроль.

Министерству поручено в срочном порядке пересмотреть подходы к отбору учебников. В центре внимания — качество разработки и экспертизы.

Этот вопрос уже не первый год вызывает общественную дискуссию, и теперь ему придается приоритетный статус.

Воспитание и идеология.

Отдельный блок — усиление воспитательной и идеологической работы. В основу должны лечь принципы Концепции внутренней политики, утвержденной Президентом.

Образование рассматривается не только как процесс передачи знаний, но и как формирование ценностей и гражданской позиции.

Итоги и планы на 2026 год.

В ходе заседания был заслушан доклад министра просвещения Жулдыз Сулейменовой. Глава ведомства представила итоги работы за 2025 год и обозначила ключевые задачи на предстоящий период.

Коллегия показала: реформы образования входят в фазу системных изменений. От дошкольного обучения до искусственного интеллекта, от инклюзии до дуального образования — курс обозначен масштабный.

Вопрос теперь один: насколько быстро система сможет перестроиться под новые требования времени.

Но ясно одно — образование в Казахстане становится не просто отраслью, а главным приоритетом государственной политики на ближайшие годы.