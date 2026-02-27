Поздравление Руслана Болотова с Днем сил специальных операций

Мы гордимся подвигами бойцов сил специальных операций на Северном Кавказе и в Сирии. Отдельные слова благодарности — тем, кто сейчас находится в зоне СВО, защищает население Луганска и Донецка, Херсона и Запорожья. Ваша служба — неоценимый вклад в поддержание мира и общую Победу над фашизмом. Мы верим в вас и ждем дома! Убежден: наша помощь, поддержка родных и близких придают вам сил в этой нелегкой службе.