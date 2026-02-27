Ричмонд
Что будет с выходными на 8 Марта: опубликован график

Депутат Нилов сообщил, что выходной на 8 Марта не изменит рабочий график.

Источник: Комсомольская правда

Выходной на 8 Марта в 2026 году не повлияет на рабочий график. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в этом году Международный женский день приходится на воскресенье. Поэтому складывается такая же ситуация, как в феврале.

«Пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал Нилов.

Он добавил, что такая регламентация позволяет сохранить стабильность производственного процесса. При этом праздничные выходные продлятся три дня — с 7 по 9 марта. Депутат также призвал работодателей, у которых есть возможность, отпустить сотрудников пораньше накануне праздника.

Тем временем в России хотят ограничить наценку на цветы перед праздниками. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил о необходимости установить предельный уровень розничной наценки на цветы к 8 Марта, 14 февраля и 1 сентября и призвал ФАС обратить внимание на рост цен в эти периоды.