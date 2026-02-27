Что будет с выходными на 8 Марта: опубликован график

Тем временем в России хотят ограничить наценку на цветы перед праздниками. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил о необходимости установить предельный уровень розничной наценки на цветы к 8 Марта, 14 февраля и 1 сентября и призвал ФАС обратить внимание на рост цен в эти периоды.