Актюбинские водохранилища подготовили к приему паводковых вод

«Актюбинский филиал РГП “Казводхоз” провел мероприятия по подготовке Актюбинского, Каргалинского и Саздинского водохранилищ к весеннему половодью. На сегодня на трех крупнейших водохранилищах региона обеспечена свободная емкость для приема и пропуска паводковых вод», — говорится в сообщении в пятницу.
По данным, свободная емкость Актюбинского водохранилища на сегодня составляет 58% (142 млн кубометров), Каргалинского — 69% (192 млн кубометров), Саздинского — 61% (более 4,5 млн кубометров).
Ранее на всех трех водохранилищах проведены многофакторные обследования, по итогам которых подготовлены декларации безопасности. Также выполнена масштабная реконструкция Актюбинского и Саздинского водохранилищ — первая с момента их ввода в эксплуатацию.
«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на всех трех водохранилищах действуют локальные системы оповещения, интегрированные с центральным пультом ДЧС Актюбинской области. Ранее было обновлено программное обеспечение данных систем, приобретены дополнительные радиостанции», — отметили в ведомстве.