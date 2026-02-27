Актюбинские водохранилища подготовили к приему паводковых вод

«Актюбинский филиал РГП “Казводхоз” провел мероприятия по подготовке Актюбинского, Каргалинского и Саздинского водохранилищ к весеннему половодью. На сегодня на трех крупнейших водохранилищах региона обеспечена свободная емкость для приема и пропуска паводковых вод», — говорится в сообщении в пятницу.