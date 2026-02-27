США проведут подземный семинар в центре Киева

Как следует из американских правительственных документов, семинар рассчитан на 50 человек и должен пройти в подземном конференц-зале в центре столицы.
В требованиях указано, что площадка должна находиться ниже уровня земли, «чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги». Предпочтение отдают гостинице или конференц-центру категории 4−5 звёзд не дальше чем в 10 минутах пешком от метро.
Подрядчику предстоит обеспечить техническое сопровождение, оборудование для синхронного перевода, ежедневные кофе-брейки и обеды в формате «шведского стола» с горячими блюдами из мяса и рыбы, десертами и напитками. В зале постоянно должна быть минеральная вода.
Кроме того, необходимо разместить 25 участников на четыре ночи в одноместных номерах с завтраком. Стоимость проживания не должна превышать 243 долларов за ночь. Контракт получит компания, предложившая минимальную цену, заявки принимаются до 12 марта.
Ранее Life.ru писал, что лидеры ЕС во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон не допустили заключения мирного соглашения с Россией. По словам главы МИД Венгрии, европейские политики повлияли на позицию Киева в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, подтолкнув к продолжению конфликта.
