Минтруда Беларуси развенчало пять мифов про работу на испытательном сроке

Министерство труда и социальной защиты Беларуси развенчало пять мифов про работу на испытательном сроке.
Один из мифов состоит в том, что во время испытательного срока работодатель может уволить сотрудника «просто так», без объяснения причин. В ведомстве подчеркнули, что увольнение по инициативе нанимателя возможно лишь при наличии доказательств, что работник не соответствует поручаемой работе.
В частности, у нанимателя должны быть объективные материалы, которые подтверждают профессиональное несоответствие (записки, справки, докладные записки). Он должен указать конкретные причины в уведомлении об увольнении, а также письменно предупредить сотрудника за три дня до увольнения или же уволить в последний день испытательного срока без предупреждения.
«Увольнение “просто потому что” является незаконным и может быть оспорено в суде», — заявили в Минтруда.
Еще один миф, что беременных женщин нельзя уволить даже на испытательном сроке. В ведомстве объяснили, что при увольнении по пункту 7 статьи 35 Трудового кодекса (не выдержавшим испытание) не будут применяться гарантии, которые установлены для отдельных категорий работников, включая и беременных женщин. Кроме того, не потребуется уведомление профсоюзов, а увольнение допускается даже в период временной нетрудоспособности или отпуска.
Мифом также является и то, что испытательный срок можно установить любому сотруднику, в том числе при переводе на другую должность. Однако на самом деле предварительное испытание не будет устанавливаться для ряда категорий (по части 5 статьи 28 Трудового кодекса).
Речь идет про молодых рабочих (служащих) и молодых специалистов, работников, которые не достигли 18 лет, временных и сезонных работников, инвалидов. Испытательный срок нельзя устанавливать и при переводе на работу к другому нанимателю или же в другую местность.
«Кроме того, при переводе внутри одной организации (даже на другую должность) испытание устанавливать нельзя — это ухудшает положение работника», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.
Мифом является и то, что испытательный срок составляет ровно три месяца и продлить его нельзя. В ведомстве поясняют, что максимальный срок предварительного испытания — три месяца, однако в него не включены периоды, когда сотрудник отсутствует на работе (отпуск, болезнь и так далее).
«Например, если работник болел неделю, испытательный срок автоматически продлевается на эту неделю. Минимальный срок законодательно не ограничен — может быть и 1 день», — обратили внимание в ведомстве.
Одним из мифов является и следующее: если до конца испытательного срока осталось два дня, то уволить уже нельзя. В Минтруда заметили, что наниматель может уволить работника до истечения срока с письменным предупреждения за три дня, а также в день истечения испытательного срока и без предупреждения.
«Если до конца испытания осталось 2 дня или 1 день, предупреждение не подается — работник может быть уволен непосредственно в последний день срока», — пояснили в ведомстве.
И добавили: если сотрудник после испытательного срока и далее продолжает работать, его считают выдержавшим испытание, то увольнение по указанному основанию уже невозможно — только на общих основаниях.
