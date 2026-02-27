Минтруда Беларуси развенчало пять мифов про работу на испытательном сроке

Еще один миф, что беременных женщин нельзя уволить даже на испытательном сроке. В ведомстве объяснили, что при увольнении по пункту 7 статьи 35 Трудового кодекса (не выдержавшим испытание) не будут применяться гарантии, которые установлены для отдельных категорий работников, включая и беременных женщин. Кроме того, не потребуется уведомление профсоюзов, а увольнение допускается даже в период временной нетрудоспособности или отпуска.