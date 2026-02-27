В Совфеде подсказали, что поможет найти утерянный трудовой стаж

Неучтенный трудовой стаж для пенсии можно восстановить, если предоставить в Соцфонд письменные договоры или ведомости на выдачу зарплаты. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Наталья Мельникова.
По ее словам, если нет трудовой книжки или в ней неточные записи, россиянам следует обратиться в Соцфонд по месту жительства. Там помогут с восстановлением стажа. Ведомство разошлет запросы в разные органы или инстанции для получения документов, которые подтвердят наличие стажа.
«Такими документами могут быть: письменные трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы», — объяснила парламентарий.
Если же документы в силу разных обстоятельств утрачены, то за восстановлением стажа нужно обращаться в суд. Подтвердить тот факт, что человек работал, могут подтвердить двое или более свидетелей.
Накануне эксперт сообщила, что у безработных предпенсионеров в возрасте от 54 лет и старше есть право досрочного выхода на пенсию по старости.
Также в Госдуме рассказали, как надо будет оформлять пенсию с 2026 года.