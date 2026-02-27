28 февраля в Иркутске пройдет хоккейный матч с участием звезд мирового спорта

— Матч с участием Вячеслава Фетисова является традиционным, но впервые пройдет в столице Приангарья. До этого он проводился на льду Байкала, в прошлом году состоялся во Дворце спорта «Ермак» в Ангарске, — сказал заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.