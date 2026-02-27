28 февраля в Иркутске пройдет хоккейный матч с участием звезд мирового спорта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, на игру можно посмотреть в районе пляжа Якоби на акватории Ангары. На льду встретятся команды «Любимый Байкал» и «Легенды хоккея».
— Матч с участием Вячеслава Фетисова является традиционным, но впервые пройдет в столице Приангарья. До этого он проводился на льду Байкала, в прошлом году состоялся во Дворце спорта «Ермак» в Ангарске, — сказал заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.
27 февраля тренеры Хоккейной академии Вячеслава Фетисова покажут мастер-класс для спортсменов 9−10 лет. А на следующий день на корте состоится детский матч.
