Омские казаки получат дополнительные 6 миллионов рублей из бюджета

Омское министерство региональной безопасности подвело итоги отбора на выделение субсидий казачьим обществам в 2026 году. Отбор начали 14 февраля, на него пришло 20 заявок. Но 13 из них по неким причинам отозвали сами общества.
Субсидии получат семь объединений. Самый большой транш выделен в 3,3 млн рублей, его получит Омское городское казачье общество.
749,7 тыс. рублей получит также Исилькульское районное казачье общество. По 369,6 тыс. власти выделили Черлакское, Таврическое и Полтавское станичные общества.
Кроме того, 375,1 тыс. рублей получит Москаленское казачье общество. 378 тыс. выделили Районному казачьему обществу Омского района.
Общая сумма выплат составила почти 6 млн рублей.
Казаки получают субсидии от Омской области ежегодно. В основном деньги идут для расходов на командировки, покупку парадной формы, страхование жизни, охрану общественного порядка, проведению мероприятий по сохранения самобытной казачьей культуры.
