В МВД предложили расширить категории лиц для работы полицейскими

Ранее Колокольцев заявил, что личный состав МВД работает на пределе возможностей, а проблема нехватки кадров носит более масштабный характер. Он добавил, что в 2025 году количество уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7%, достигло 80 тысяч человек — это почти на 40% больше, чем поступило на службу.