В МВД предложили расширить категории лиц для работы полицейскими

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. МВД России предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не являются полицейскими, об этом говорится в проекте приказа главы ведомства Владимира Колокольцева.
«Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — говорится в документе.
Ранее Колокольцев заявил, что личный состав МВД работает на пределе возможностей, а проблема нехватки кадров носит более масштабный характер. Он добавил, что в 2025 году количество уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7%, достигло 80 тысяч человек — это почти на 40% больше, чем поступило на службу.