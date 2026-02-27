Ричмонд
В МВД предложили расширить категории лиц для работы полицейскими

МВД предложило расширить круг лиц, которые смогут работать полицейскими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. МВД России предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, которые не являются полицейскими, об этом говорится в проекте приказа главы ведомства Владимира Колокольцева.

«Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — говорится в документе.

Ранее Колокольцев заявил, что личный состав МВД работает на пределе возможностей, а проблема нехватки кадров носит более масштабный характер. Он добавил, что в 2025 году количество уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7%, достигло 80 тысяч человек — это почти на 40% больше, чем поступило на службу.