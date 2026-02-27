Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 февраля

В это же время из-за обрезки деревьев отключенными от ресурса окажутся многоквартирные дома по адресам: улицы Радищева, 13−71 и 18−68, 2-ая Комбайновская, 1−25 и 2−42, Соединяющая, 1−13 и 2−22; Коммунальная, 1−39 и 2−40, Просвещения, 23−73 и 18−68, Червонноармейская, 1−23 и 2−22. Не подогреть электрический чайник в течение рабочего дня и в переулках Пожарный, 1−19 и 2−18, Кецховели, 1−31 и 2−24, Горийский, 1−15 и 2−50. Еще отключения ожидаются на улицах Веры Пановой, 1−23 и 2−32, Металлургическая, 68−110 и 55−101, Физкультурная, 1−45 и 2−48, Активная, 1−9 и 2−16, Образцовая, 1−19, 1-ая Пионерская, 14−34, 2-ая Пионерская, 2−24, 3-ая Пионерская, 2−24 и 1−23, 1-ая Плановая, 1−37 и 2−48, Автономная, 19−21 и 22−26, Лянде, 1−25 и 2−22, 2-я Плановая, 1−21 и 2−26, Невельская, 1−7 и 2−12, Полторацкого, 77−85 и 58−70. Отключения ждут и улицы 1-я Кизитериновская, 1−27 и 2−18, Новомосковская, 30−46 и 13−31, 2-я Кизитериновская, 1−29 и 2−24, 3-я Кизитериновская, 1−39 и 2−30, Чкалова, 54−94 и 47−75, Кировоградская, 2−30 и 9−19, Ляпидевского, 2−12, Леваневского, 33−39, Железнякова, 1−7 и 2−10, Воровского, 20/12.