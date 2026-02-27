Товарищеский хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова состоится в Иркутске

Напомним, что в 2023 году игра между звёздной сборной и командой Приангарья прошла в Международный женский день. Сотни болельщиков с разных уголков региона и страны съехались в Большое Голоустное на Байкале, чтобы побывать на дружеском состязании с участием настоящих легенд советского хоккея. Игра была жаркой в буквальном смысле слова — на льду корта образовывались лужи, ведь температура воздуха 8 марта была плюсовой.