Товарищеский хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова состоится в Иркутске

IrkutskMedia, 27 февраля. В районе пляжа Якоби на акватории Ангары в Иркутске состоится дружеский хоккейный матч (0+) с участием сборной Приангарья и команды звезд мирового спорта. Игра пройдёт 28 февраля в 16.00. На арене встретятся команда «Любимый Байкал» во главе с главой Иркутской области Игорем Кобзевым и команда «Легенды хоккея», которую возглавит известный спортсмен, председатель всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.
В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в состав звёздной команды войдут олимпийские чемпионы Андрей Коваленко, Алексей Касатонов, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и другие спортсмены.
«Матч с участием Вячеслава Фетисова является традиционным, но впервые пройдет в столице Приангарья. До этого он проводился на льду Байкала, в прошлом году состоялся во Дворце спорта “Ермак” в Ангарске. Кроме самого матча, тренеры Хоккейной академии Вячеслава Фетисова проводят мастер-класс для юных спортсменов», — отметил заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.
Перед игрой с участием спортивных звезд пройдет детский матч (0+). В 14.00 на корте встретятся иркутские команды юношей 2017 года рождения СШ № 7 (тренер — Николай Шиманович) и СШ «Олимпия» (тренер — Дмитрий Евтушенко).
Сегодня, 27 февраля, Хоккейная академия Вячеслава Фетисова проведет мастер-классв зале средней школы № 55 и тренировочной ледовой арене «Иркутск». В мастер-классе примут участие юные хоккеисты 2016-го 2017-го годов рождения.
Ранее агентство сообщало, что матчи с участием мировых звёзд хоккея проходят в Иркутской области не в первый раз. В прошлом году игра состоялась 23 августа в Ангарске в ДС «Ермак». Товарищеский матч завершился вничью со счетом 10:10.
Напомним, что в 2023 году игра между звёздной сборной и командой Приангарья прошла в Международный женский день. Сотни болельщиков с разных уголков региона и страны съехались в Большое Голоустное на Байкале, чтобы побывать на дружеском состязании с участием настоящих легенд советского хоккея. Игра была жаркой в буквальном смысле слова — на льду корта образовывались лужи, ведь температура воздуха 8 марта была плюсовой.