Что изменится в жизни хабаровчан с 1 марта

В соответствии с тем же постановлением № 2192 розничные магазины табака и НСП должны предоставить в систему «Честный знак» сведения о КПП (не касается индивидуальных предпринимателей) и идентификатор места осуществления деятельности (МОД) в ФИАС. Продавцы, зарегистрированные в «Честном знаке» до 1 марта 2026 года и ранее не подавшие эти данные, обязаны внести их до 1 апреля 2026 года. Подробная инструкция размещена на официальном сайте системы «Честный знак».