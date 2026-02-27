Что изменится в жизни хабаровчан с 1 марта

С наступлением весны 2026 года в России вступает в силу целый ряд новых законов и правил, которые коснутся множества аспектов повседневной жизни граждан. В частности, с 1 марта пенсионерам повысят выплаты, подписку на интернет-сервисы нужно будет подтверждать, затронут новые требования такси и гостиницы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на материал «Известий».
Повышение страховых пенсий и надбавки с 1 марта 2026 года.
Пенсионерам, которым исполнится 80 лет в феврале 2026 года, назначат бессрочную надбавку. С марта они будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С учетом январской индексации в 7,6%, сумма составит 19 168,38 рубля в месяц.
Пенсионерам, которым в феврале 2026 года присвоят I группу инвалидности, также пересчитают фиксированную выплату. Повышение вступит в силу со дня установления инвалидности. Размер выплаты удвоится, прибавка составит 9584,69 рубля, а общая сумма достигнет 19 169,38 рубля в месяц.
Запрет на списание средств за онлайн-подписки без согласия пользователя.
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила защиты прав потребителей цифровых услуг. Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги с банковских карт без явного согласия клиента. Это закреплено в ФЗ № 376 от 15 октября 2025 года.
Изменения касаются всех интернет-платформ с платными подписками: стримингов, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, игровых сервисов, образовательных курсов, мобильных приложений и других регулярно оплачиваемых услуг.
С этой даты автоматические списания станут незаконными в нескольких случаях:
1. Карта или иное средство оплаты удалены. Если клиент отвязал карту или отказался от электронного кошелька, сервис не может использовать сохраненные данные без повторного подтверждения.
2. Подписка отменена. После отказа от услуги списание без нового согласия будет нарушением.
3. Карта стала недействительной или заменена. Без подтверждения новых реквизитов автоматическое списание запрещено.
4. Отсутствует информирование о продлении подписки. Закон не требует конкретной формы уведомления, но сервисы должны заранее и прозрачно сообщать клиентам о предстоящих платежах.
Новые правила для получения микрозайма.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к выдаче микрозаймов в онлайн-формате. Изменения направлены на повышение безопасности заемщиков и борьбу с мошенничеством.
Теперь микрофинансовые компании (МФК), предоставляющие займы дистанционно, обязаны проводить идентификацию клиентов с использованием биометрических данных. При отсутствии необходимой биометрии на момент подачи заявки компания не сможет выдать заемные средства. При этом при очном оформлении микрозайма сдача биометрии не требуется.
Для микрокредитных компаний (МКК) новое требование вступит в силу позже — весной 2027 года. Цель нововведения — предотвратить выдачу микрокредитов без согласия граждан и снизить мошенничество в сфере онлайн-займов.
Идентификация будет проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС) — государственную платформу для хранения биометрических данных. Система использует два параметра: изображение лица и голос. ЕБС запустили в 2018 году, а в 2021-м она стала государственной информационной системой. Помимо подтверждения личности для финансовых операций, платформу используют для бесконтактной оплаты, проезда в транспорте и получения услуг в МФЦ.
Изменения правил авиаперевозок и бронирования средств размещения.
С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в авиаперевозках и гостиничных услугах. Они призваны повысить прозрачность и защитить права пассажиров и туристов.
Новые правила авиаперевозок.
С этой даты электронный посадочный талон официально равен бумажному. Раньше его использование зависело от возможностей аэропорта или авиакомпании, теперь пассажир может пройти по электронной версии без ограничений. Ответственность за это несет авиакомпания.
Если номер выхода на посадку не известен заранее, перевозчик обязан своевременно уведомить пассажиров о любых изменениях.
Дополнительно конкретизированы обязанности авиакомпаний при задержке рейсов.
В частности: питьевая вода должна быть предложена пассажирам спустя час после наступления двухчасовой задержки;
размещение в гостинице предоставляется через два часа после восьмичасовой задержки в дневное время либо после шестичасовой задержки ночью;
талоны на питание пассажиры могут получить в кафе аэропорта.
Законом предусмотрены четкие основания для возврата билета с полным возмещением стоимости. Среди них:
— задержка рейса более чем на 30 минут;
— вылет раньше указанного времени;
— болезнь близкого родственника (не только члена семьи);
— ошибки авиакомпании при оформлении билета.
Новые правила бронирования и проживания в гостиницах.
С 1 марта 2026 года начинают действовать и обновленные правила бронирования гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха.
Теперь туристы могут вернуть всю предоплату за бронирование, если отменят его до дня заезда. В договор оказания гостиничных услуг добавили информацию об условиях бронирования, сроках его отмены и порядке возврата денег.
Список документов для заселения расширился. Помимо паспорта, гости могут предъявить водительское удостоверение. Также появилась возможность пройти идентификацию через мессенджер Max или портал «Госуслуги». Бронировать жильё через онлайн-агрегаторы можно будет только для объектов, включённых в единый государственный реестр.
При этом гостиница вправе отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке, но исключительно при условии полного возмещения убытков туристу. Данные положения не распространяются на гостевые дома.
Новые правила обучения водителей.
С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, которые будут действовать до 2032 года. Изменения касаются как граждан, впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто планирует работать в сфере профессиональных перевозок.
Одним из ключевых нововведений стало увеличение обязательного объема практической подготовки для категории B. Количество учебных часов по вождению возрастет с 38 до 42. Это позволит сделать программу обучения более насыщенной и повысить уровень практических навыков будущих автомобилистов.
Теперь водители категорий C и D, а также таксисты (категория B) могут учиться не только в автошколах, но и в специализированных организациях. Это касается таксопарков и транспортных компаний, которые смогут сами готовить кадры.
Единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С 1 марта 2026 года устанавливается единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Теперь оплачивать ЖКУ необходимо ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Ранее крайний срок мог различаться в зависимости от региона или условий управляющей компании.
Изменяется порядок направления платежных документов. Квитанции, как бумажные, так и электронные, теперь будут приходить гражданам не первого, а пятого числа каждого месяца. Это поможет организациям, предоставляющим коммунальные ресурсы и услуги управления многоквартирными домами, точнее проводить расчеты и уменьшит вероятность ошибок в начислениях.
По мнению представителей профильного комитета Государственной думы, новый срок оплаты особенно важен для тех, кто получает зарплату в середине месяца. Теперь они смогут вносить платежи после поступления дохода, что сократит число просрочек.
При этом установленные даты становятся обязательными для всех участников рынка. Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не могут самостоятельно менять сроки выставления квитанций или приема оплаты. Если средства не будут внесены вовремя после 15 числа, начнут начисляться пени в соответствии с законом.
Обязательные русскоязычные вывески.
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, направленный на защиту и приоритетное использование русского языка в публичном пространстве. Документ устанавливает обязательные требования к размещению вывесок, указателей и иных информационных надписей, предназначенных для открытого ознакомления граждан.
С этой даты вся публичная информация — вывески, указатели, таблички и рекламные объявления — должна быть на русском языке. Иностранные слова и выражения разрешены только по закону, но их обязательно дублировать на русском. Это поможет создать единую языковую среду и сделать информацию доступнее для людей.
Обязанности собственников по борьбе с борщевиком и инвазивными растениями.
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, устанавливающий новые обязанности для владельцев земельных участков на территории Российской Федерации. Документ направлен на борьбу с распространением борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений.
С этой даты владельцы земельных участков должны самостоятельно уничтожать на своих территориях растения, которые быстро распространяются, вытесняют местную флору и опасны для здоровья людей и экосистем. Цель нововведения — ужесточить контроль за опасными сорняками и уменьшить их вредное воздействие на природу и людей. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.
Новые ограничения для иностранных автомобилей в такси.
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, ограничивающие использование иностранных автомобилей в службах такси на территории России. Изменения направлены на поддержку отечественного автопрома и повышение локализации парка таксомоторных средств.
Теперь в государственный реестр такси принимаются только автомобили из специального перечня «локализованных». Этот термин охватывает транспортные средства с высокой долей российского производства или сборки. Перечень таких машин опубликует Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг). Автомобили, уже работающие в такси и зарегистрированные до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу по прежним правилам.
Изменения в правилах учета алиментов при назначении единого пособия на детей.
С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся расчета алиментов при определении права на единую выплату на детей. Изменения закреплены в постановлении правительства РФ от 28.11.2025 № 1928.
Ранее, если алименты не были оформлены официально через суд или нотариуса, при расчете нуждаемости семьи их размер условно «дорисовывали» к доходу, исходя из федерального МРОТ. С 1 марта 2026 года при отсутствии официального документа об алиментах их сумма будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону.
Нововведения коснутся семей, где родители находятся в разводе, а алименты платятся только по устной договоренности. В таких случаях Социальный фонд автоматически рассчитает алименты по формуле:
25% от средней зарплаты по региону на одного ребенка,
33% — на двоих детей,
50% — на троих и более.
В расчет берутся официальные данные Росстата за предыдущий год. Это может привести к увеличению суммы «учтенных» алиментов для многих семей, что, в свою очередь, повлияет на размер единого пособия.
Если алименты уже оформлены официально через суд или нотариуса, к доходу семьи будет относиться фактически получаемая сумма, даже если она невелика. Эксперты советуют официально оформить алиментные обязательства. Это поможет при оценке нуждаемости учитывать реальные выплаты, а не абстрактные суммы, рассчитанные по среднерегиональной зарплате.
Новые правила заключения договоров и обслуживания газового оборудования.
С 1 марта 2026 года начнут действовать новые правила, касающиеся договоров на поставку газа и обслуживание газового оборудования. Эти правила также определят порядок проведения технического обслуживания и ремонта.
Все газоснабжающие компании теперь обязаны предоставлять возможность заключения договоров в электронном виде. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или сайт компании. Раньше электронные договоры были доступны только у некоторых поставщиков. Для тех, кто предпочитает подписывать документы лично, сохраняется возможность заключения договора в офисе компании.
Кроме того, с этого же месяца государство начнёт регулировать стоимость технического обслуживания. Цены будут устанавливаться по методикам ФАС и утверждаться региональными службами каждый год. Ранее компании сами определяли стоимость услуг.
Изменятся и правила проведения ТО и ремонта. Теперь обслуживать газовое оборудование смогут не только газораспределительные организации, ответственные за конкретные сети, но и компании, поставляющие газ.
Появляются новые основания для отключения газа в домах и квартирах:
при неисполнении предписаний по устранению нарушений в пользовании газовым оборудованием;
если газовики признают дальнейшую эксплуатацию оборудования невозможной;
когда срок эксплуатации гибкой газовой подводки истек.
Минимальные цены и маркировка альтернативной табачной продукции.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к альтернативной табачной продукции. Согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2025 года № 2192, продавать АТП дешевле установленного минимума запрещено. Исключение составляют сделки в сфере внешней торговли и продажи в магазинах беспошлинной торговли.
Также с 1 марта 2026 года изменятся правила работы системы «Честный знак». Она перестанет принимать универсальные передаточные документы на АТП, если в них указана цена ниже минимальной или отсутствуют необходимые данные. Такие документы будут обработаны с ошибкой, и коды маркировки не перейдут на баланс покупателя.
С 1 сентября 2025 года аналогичные правила уже действуют для никотинсодержащей продукции. Продавцы АТП и НСП обязаны проверять коды маркировки как онлайн, так и офлайн. С 1 марта 2026 года к шести существующим критериям проверки добавится новый — запрет на продажу товаров ниже минимальной цены.
В соответствии с тем же постановлением № 2192 розничные магазины табака и НСП должны предоставить в систему «Честный знак» сведения о КПП (не касается индивидуальных предпринимателей) и идентификатор места осуществления деятельности (МОД) в ФИАС. Продавцы, зарегистрированные в «Честном знаке» до 1 марта 2026 года и ранее не подавшие эти данные, обязаны внести их до 1 апреля 2026 года. Подробная инструкция размещена на официальном сайте системы «Честный знак».
Новые правила рекламы безалкогольных тонизирующих напитков.
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые ограничения на рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Это предусмотрено Федеральным законом от 27 октября 2025 года № 393-ФЗ. Теперь реклама таких напитков не должна быть направлена на детей и не может содержать информацию о наличии в них биологически активных добавок или витаминов.
Кроме того, вводится обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления этих напитков. В радиопрограммах предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, в телепрограммах, кино и видео — не менее 5 секунд и занимать не менее 7% площади кадра. В других рекламных форматах предупреждение должно занимать не менее 7% рекламного пространства.
Ответственность за соблюдение правил несут рекламодатели, а рекламораспространители отвечают только за соблюдение требований к предупреждению о вреде. В КоАП РФ пока нет специальных норм для таких нарушений, поэтому будут применяться общие положения. В случае несоблюдения штрафы составляют: для должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей, для компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.