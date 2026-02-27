Ричмонд
В Башкирии первые дни весны встретят снегопадами и гололедом

Синоптики рассказали о погоде на выходные и 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Башгидрометцентре рассказали, какой будет погода в последние дни февраля и первый день весны. Существенных изменений синоптики не обещают: в регионе сохранится зимний характер погоды.

Сегодня, 27 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до минус 3−8 градусов.

В субботу, 28 февраля, снегопады продолжатся. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, ночью будет слабым, днем умеренным. Ночью температура опустится до минус 8−13 градусов, при прояснениях возможно похолодание до минус 18. Днем столбики термометров покажут минус 4−9 градусов.

В воскресенье, 1 марта, снег не прекратится, в некоторых районах ожидается гололед. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Ночью температура составит минус 8−13 градусов, днем — минус 3−8.

