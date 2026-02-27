Правила работы такси меняют в Приморье: решит ли новый статус проблемы пустых автобусов

Отметим, что это решение также может быть спроецировано на проблему межмуниципальных перевозок, которая актуальна как для края, так и для страны в целом. Как считает политический эксперт Илья Гращенков, раздельное регулирование для профессиональных таксистов и частных автовладельцев является вопросом выживания муниципалитетов. Зачастую низкая заполняемость и высокие дотационные расходы не приносят должного результата, оставляя населенные пункты без транспортного сообщения. Самозанятых водителей теперь легализуют — и эксперт видит в этом решение. Частные автовладельцы могут обеспечить транспортную доступность между населенными пунктами.