Правила работы такси меняют в Приморье: решит ли новый статус проблемы пустых автобусов

С 1 марта 2026 года региональные власти получат право устанавливать лимиты на количество легковых автомобилей, допущенных к пассажирским перевозкам. Это позволит выделить квоты для частных автовладельцев, использующих свои машины.
ЗСПК уже одобрило соответствующие поправки. Власти будут определять, сколько автомобилей может быть включено в региональный реестр такси.
Правительство края теперь вправе решать, сколько машин может работать в такси, и как обрабатывать заявки от водителей, желающих использовать собственный автотранспорт. Для последних определена квота: в 2026 году она составит 25% от общего числа такси, зарегистрированных на 28 февраля текущего года.
Отметим, что это решение также может быть спроецировано на проблему межмуниципальных перевозок, которая актуальна как для края, так и для страны в целом. Как считает политический эксперт Илья Гращенков, раздельное регулирование для профессиональных таксистов и частных автовладельцев является вопросом выживания муниципалитетов. Зачастую низкая заполняемость и высокие дотационные расходы не приносят должного результата, оставляя населенные пункты без транспортного сообщения. Самозанятых водителей теперь легализуют — и эксперт видит в этом решение. Частные автовладельцы могут обеспечить транспортную доступность между населенными пунктами.
Глава Центра развития региональной политики считает, что нынешние инициативы направлены на возвращение здравого смысла в транспортную политику. Не всем муниципалитетам выгодно содержать собственный транспорт. Легализация частных перевозок представляется более экономичным и практичным решением.