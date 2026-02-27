В Красноярске на улице Семафорной расселяют барак 1934 года постройки

Расселение проходит в рамках комплексного развития территории, подрядчиком по договору с городом является компания «СК “СибЛидер”. Это социальные обязательства компании, согласно им застройщик должен переселить за свой счет и снести девять аварийных бараков. Их них уже снесены пять, расселены 145 жильцов. Дом, о котором идет речь, шестой по счету.