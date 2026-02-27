Продали машину и квартиру: семья из Алматы собирает 1,3 млн тенге на реабилитацию сына с ДЦП

От знакомой она узнала про лечение в Китае. Они полетели в Урумчи, в военный госпиталь, и там китайские врачи поставили диагноз «ДЦП гиперкинетическая форма». Это был гром среди ясного неба, но она верила, что они им помогут. Когда началась реабилитация, мальчику стало легче, он стал спать по ночам. В Урумчи семья ездила четыре раза, каждый раз на три месяца. По словам мамы, ребенку очень помогла эта реабилитация — он расслабился, прекратилось слюнотечение, к 1,5 годам начал самостоятельно удерживать голову, пить из кружки, жевать пищу.