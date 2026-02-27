Продали машину и квартиру: семья из Алматы собирает 1,3 млн тенге на реабилитацию сына с ДЦП

Адильхан родился в срок, весом 3100 гр, но на пятый день у мальчика поднялся билирубин. Педиатр посоветовала давать ему воду и почаще выкладывать на солнце. Так как у старших детей не было желтушки, мама Адильхана не знала, какие могут быть последствия.
«Педиатр меня заверила, что до 40 дней желтушка пройдет, но этого не случилось. Вследствие этого у сына перестала работать правая сторона, его парализовало. Начались бессонные ночи. Он днем и ночью плакал от боли. Я водила его по невропатологам, но они не могли поставить диагноз. В четыре месяца повезла ребенка в РДРЦ в Астане. Там можно было только проходить физиолечение и массаж, так как ребенок еще маленький», — рассказала Гульжан Асанжан, мама Адильхана.
От знакомой она узнала про лечение в Китае. Они полетели в Урумчи, в военный госпиталь, и там китайские врачи поставили диагноз «ДЦП гиперкинетическая форма». Это был гром среди ясного неба, но она верила, что они им помогут. Когда началась реабилитация, мальчику стало легче, он стал спать по ночам. В Урумчи семья ездила четыре раза, каждый раз на три месяца. По словам мамы, ребенку очень помогла эта реабилитация — он расслабился, прекратилось слюнотечение, к 1,5 годам начал самостоятельно удерживать голову, пить из кружки, жевать пищу.
«Мы продали свою 3-комнатную квартиру и машину, чтобы продолжать лечение в Китае. Но потом финансы закончились, и мы продолжили лечение дома. Приглашали ЛФК инструктора, логопеда. У Адильхана сохранен интеллект, он понимает, начал говорить, но руки и ноги из-за гиперкинезов не слушаются. Чтобы облегчить его состояние, надо постоянно заниматься. Я не могу работать, так как постоянно нахожусь с Адильханом. Финансов на реабилитацию катастрофически не хватает, и мне приходится обращаться за помощью», — заключила мама.
В данный момент приехали специалисты из Китая, и они бы хотели пройти у них реабилитацию. Это намного дешевле, чем лететь к ним в Китай. Стоимость курса составляет 1 320 000 тенге. Она просит помощи на реабилитацию для сына и верит, что вы сможете им помочь. Мир не без добрых людей.