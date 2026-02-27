Ричмонд
МВД хочет расширить круг лиц с полицейскими полномочиями

МВД предлагает расширить круг лиц, которые смогут выполнять полицейские функции, чтобы закрыть кадровый дефицит. Глава ведомства Владимир Колокольцев выступил с инициативой допустить к полицейской деятельности больше граждан — сотрудников органов внутренних дел, которые пока официально не являются полицейскими. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Источник: Life.ru

Идея заключается в том, чтобы обучать и тестировать этих граждан перед допуском к обязанностям полицейских. К выполнению функций будут допущены те, кого сочтёт нужным руководитель. В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на повышение эффективности работы полиции и расширение кадрового резерва.

Речь идёт о том, чтобы сотрудники органов внутренних дел, обладающие опытом и знаниями, могли временно или постоянно выполнять функции полиции, особенно в условиях нехватки кадров. Нововведение позволит оперативнее реагировать на вызовы, поддерживать порядок и снижать нагрузку на штатных полицейских.

Ранее Life.ru писал, что в 2025 году из МВД уволились 80 тысяч сотрудников — на 40% больше, чем поступило на службу. Российский генерал заявил, что это привело к нехватке опытных кадров. Основным способом решить проблему он назвал повышение зарплат, поскольку многие опытные полицейские уходят из-за низкой оплаты труда.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

