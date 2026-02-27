Десантники из Великобритании и Франции готовятся к участию в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом пишет газета The Telegraph.
По информации издания, на учениях в Бретани свыше 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады ВС Великобритании совместно с французскими военными из 11-й воздушно-десантной бригады отработали сценарий условной высадки на территории Украины. К операции также присоединился взвод итальянской парашютной бригады «Фольгоре», выполнивший прыжок.
Десант скрытно приземлился на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан, условно вывел из строя средства ПВО противника и обозначил площадку для прибытия основных сил. Далее участникам предстоит отработать отражение условного штурма, а также действия в засадах и наступлении.
Как отмечается, цель маневров — подготовка европейских армий к современным вооруженным конфликтам. Учения состоялись в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и стали завершающим этапом подготовки десантников к возможному развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО, передает издание.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Париж и Лондон выразили желание передать Киеву ядерную бомбу, так как Европа «осталась за бортом» переговоров.
В посольстве Франции ответили, что Париж не планирует снабжать Украину оружием. Представитель премьер-министра Британии Кира Стармера также отверг эти обвинения в адрес Лондона.