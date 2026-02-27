Тайник с патронами в диване хранил дома хабаровчанин с надеждой на лицензию

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Информация о возможном нарушении поступила оперативным путем, и в ходе проверки она подтвердилась, сообщает Дальневосточная транспортная полиция.
Подозреваемым оказался 52-летний житель города, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей. При обыске квартиры мужчины оперативники обнаружили и изъяли более 70 патронов к гладкоствольному оружию и 43 патрона к нарезному.
По словам задержанного, он действительно раньше владел оружием. Однако после получения судимости его лицензия была аннулирована, а сами оружейные единицы переданы в полицию. Боеприпасы же, как признался мужчина, он решил оставить — спрятал их в диване, надеясь когда-нибудь восстановить разрешение.
По факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие процессуальные действия.