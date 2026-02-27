Тайник с патронами в диване хранил дома хабаровчанин с надеждой на лицензию

По словам задержанного, он действительно раньше владел оружием. Однако после получения судимости его лицензия была аннулирована, а сами оружейные единицы переданы в полицию. Боеприпасы же, как признался мужчина, он решил оставить — спрятал их в диване, надеясь когда-нибудь восстановить разрешение.