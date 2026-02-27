Оградить социальный автобусный маршрут от коммерческих перевозчиков просят жители Владивостока

«Каслар» считается одним из наиболее проблемных перевозчиков, задействованных на внутригородских маршрутах Владивостока. Но очередные муниципальные контракты на автобусные перевозки администрация города, судя по лотам, составляла под возможности действующих перевозчиков, как и контракты предыдущие. На торгах, где разыгрывались действующие контракты, на каждый лот вышло по одному участнику — те же перевозчики, которые обслуживали указанные маршруты ранее. Так как одна компания временно не участвовала в конкурсе, её маршруты остались невостребованными. Часть этих маршрутов передали как раз муниципальному предприятию, а маршруты № 63 и № 81 по сей день так и не обслуживаются. Оба они соединяли с разными районами города микрорайон Эгершельд.