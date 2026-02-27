Оградить социальный автобусный маршрут от коммерческих перевозчиков просят жители Владивостока

Микрорайон бухты Тихой плотно заселён, здесь находятся два колледжа, центр «Мои документы», а также поликлиники для детского и взрослого населения, куда после оптимизации медицинских амбулаторных учреждений приходится ездить и пациентам из соседних микрорайонов. Поэтому пассажиропоток на маршруте сложился большой.
Однако «социальный, рентабельный, востребованный, жирный» маршрут давно перешёл коммерческому перевозчику, который справляется с его обслуживанием плохо, пишет в telegram-чат главы города местная жительница. Действующий на маршруте перевозчик ООО «Каслар» не в состоянии выполнять контракты в полном объёме, поэтому при согласовании новых контрактов следует передать маршрут № 31 на обслуживание муниципальному предприятию ВПОПАТ-1, пишет женщина.
«Каслар» считается одним из наиболее проблемных перевозчиков, задействованных на внутригородских маршрутах Владивостока. Но очередные муниципальные контракты на автобусные перевозки администрация города, судя по лотам, составляла под возможности действующих перевозчиков, как и контракты предыдущие. На торгах, где разыгрывались действующие контракты, на каждый лот вышло по одному участнику — те же перевозчики, которые обслуживали указанные маршруты ранее. Так как одна компания временно не участвовала в конкурсе, её маршруты остались невостребованными. Часть этих маршрутов передали как раз муниципальному предприятию, а маршруты № 63 и № 81 по сей день так и не обслуживаются. Оба они соединяли с разными районами города микрорайон Эгершельд.
Лоты, перевозки по которым должны будут выполняться с 1 апреля, аналогичны действующим контрактам. Более того, некоторым маршрутам уменьшили количество автобусов и сократили время работы. На маршруте № 31 должны будут работать 18 машин вместо 20, сходить с маршрута последний автобус будет не после 23, а после 22 часов.
По предыдущему контракту, действовавшему с 1 сентября 2022 года до 31 июля 2025 года, на тридцать первом маршруте было заявлено 22 автобуса — в процессе выяснилось, что «Каслар» столько выделять не может.
До сентября 2022 года маршрут обслуживался как раз муниципальным автотранспортным предприятием № 1. На тот момент у городского предприятия не было достаточного количества новых автобусов для обслуживания контрактов, и покупать их не планировалось. После смены перевозчика от пассажиров маршрута № 31 сразу полетели жалобы на ухудшившееся качество перевозок, на линию выставили старые автобусы без кондиционеров.
Сейчас пассажиры, пользующиеся этим маршрутом, обращают внимание, что водители практикуют «чёрную» оплату проезда — вместе с терминалом лежат карточки с номером телефона водителя, на который можно перевести деньги за проезд.