В Ростовской области задерживаются поезда крымского направления

Всего задерживается десять составов. В списке поезда, следующие в обе стороны. Это рейсы из Кисловодска, Москвы, Адлера, Перми и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также обратные поезда из Крыма на материк. Время опоздания варьируется от одного до трех с половиной часов.