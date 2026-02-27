Ричмонд
В Ростовской области задерживаются поезда крымского направления

Поезда, идущие через Ростовскую область, опаздывают из-за остановки движения по Крымскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

Из-за временного закрытия Крымского моста пассажирские поезда, следующие через Ростовскую область, выбились из графика. Информация была опубликована в телеграм-канале СКЖД.

Всего задерживается десять составов. В списке поезда, следующие в обе стороны. Это рейсы из Кисловодска, Москвы, Адлера, Перми и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также обратные поезда из Крыма на материк. Время опоздания варьируется от одного до трех с половиной часов.

Как уточнили в компании, на данный момент движение по мосту уже восстановлено. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов от графика и доставить пассажиров к месту назначения.

