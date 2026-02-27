Вернуть свет в Чумикан пообещали до конца недели

На данный момент местные жители сидят без света уже четвертый день.
Губернатор Дмитрий Демешин взял ситуацию на свой личный контроль. Вернуть электричество людям обещали еще вчера, сейчас срок перенесли на конец недели.
«Вижу сообщения жителей Чумикана о том, что четвертые сутки их село остается без электроэнергии. Отключение произошло 23 февраля во время прохождения циклона со шквальным ветром. Эта ситуация у меня на контроле. По заверению министра ЖКХ края Анжелики Мироновой и главы Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой электричество в дома жителей вернется до конца этой недели», — сообщил Дмитрий Демешин.