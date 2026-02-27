Вернуть свет в Чумикан пообещали до конца недели

«Вижу сообщения жителей Чумикана о том, что четвертые сутки их село остается без электроэнергии. Отключение произошло 23 февраля во время прохождения циклона со шквальным ветром. Эта ситуация у меня на контроле. По заверению министра ЖКХ края Анжелики Мироновой и главы Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой электричество в дома жителей вернется до конца этой недели», — сообщил Дмитрий Демешин.