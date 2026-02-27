До 45% от зарплаты: как получить выплату при увольнении

И это только по состоянию на 1 февраля 2026 года. Причем 25,6 тысячи гражданам пособие назначили именно в этом году. Общая сумма выплат превысила 11,9 млрд тенге — внушительная поддержка для тех, кто оказался без дохода.
Речь идет о выплатах из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Эти деньги получают уволенные работники вне зависимости от причин увольнения — будь то сокращение, завершение контракта или уход по соглашению сторон. Главное условие — участие в системе обязательного социального страхования.
Сколько платят и на какой срок.
По действующему законодательству выплаты назначаются на срок от 1 до 6 месяцев. Продолжительность зависит от стажа участия в системе и дохода за последние 24 месяца.
Размер выплаты — до 45% от утраченного дохода. Это не полная компенсация зарплаты, но ощутимая поддержка в период поиска новой работы.
Фактически государство дает человеку «финансовую подушку», чтобы он мог спокойно искать работу, не принимая первое попавшееся предложение из-за срочной нехватки средств.
Как оформить выплату: пошаговая инструкция.
Процесс оформления максимально переведен в онлайн-формат. Подать заявку можно за несколько минут через портал eGov.kz или Электронную биржу труда enbek.kz.
Вот как это работает:
Авторизоваться на портале eGov.kz. В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу». Заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП. В течение одного дня карьерный центр по месту жительства предложит подходящие вакансии. Если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного.
После этого система Министерства труда и социальной защиты населения автоматически направит SMS-сообщение на мобильный телефон с предложением оформить выплату в проактивном формате. Достаточно ответить согласием — и выплата будет назначена без дополнительных заявлений.
Почему это важно сейчас.
Рост числа получателей показывает, что механизм поддержки действительно востребован. Для многих семей даже несколько месяцев частичной компенсации дохода становятся решающими — особенно в условиях нестабильного рынка труда.
При этом важно помнить: выплата из ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения. Она предназначена для поддержки человека именно в тот момент, когда он находится в поиске новой работы.
И если вы недавно лишились работы, возможно, эта поддержка уже доступна вам — достаточно сделать несколько шагов онлайн.