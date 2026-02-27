Ричмонд
Казахстанские юниоры завоевали четыре медали на турнире по бадминтону

Астана. 27 февраля. КазТАГ — Казахстанские юниоры завоевали четыре медали на международном турнире по бадминтону Uganda junior international 2026, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Источник: КазТАГ

«В Уганде завершился крупный международный турнир по бадминтону среди юниоров Uganda junior international 2026. Команда Казахстана завоевала на соревнованиях четыре медали», — говорится в сообщении в пятницу.

В женском парном разряде Диана Наменова и Алиса Кулешова завоевали для страны «золото».

Диана Наменова также стала серебряным призером в одиночном разряде, а Арнур Тапишев и Мустафа Маликжанов заняли второе место в мужской паре.

Кроме того, команда пополнила копилку медалей «бронзой»: в смешанном парном разряде Алиса Кулешова и Тимур Бурханов финишировали третьими.