Казахстанские юниоры завоевали четыре медали на турнире по бадминтону

«В Уганде завершился крупный международный турнир по бадминтону среди юниоров Uganda junior international 2026. Команда Казахстана завоевала на соревнованиях четыре медали», — говорится в сообщении в пятницу.
В женском парном разряде Диана Наменова и Алиса Кулешова завоевали для страны «золото».
Диана Наменова также стала серебряным призером в одиночном разряде, а Арнур Тапишев и Мустафа Маликжанов заняли второе место в мужской паре.
Кроме того, команда пополнила копилку медалей «бронзой»: в смешанном парном разряде Алиса Кулешова и Тимур Бурханов финишировали третьими.