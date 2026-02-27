В Красноярском крае заблокируют 77 сайтов ветеринарных аптек

«Применение препаратов, находящихся в обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий!» — напоминают в Россельхознадзоре по краю.