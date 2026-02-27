Ричмонд
Под Новосибирском ограничат движение машин из-за ремонта моста через реку Изылы

Одна полоса дороги будет закрыта почти на семь месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Тогучинском районе Новосибирской области вводят временные ограничения движения транспорта из-за ремонта моста через реку Изылы. Работы пройдут на 14-м километре автодороги «15 км а/д К-38 — Вассино — Дергоусово».

Как сообщили в ТУАД региона, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На мосту обновят дорожное покрытие и гидроизоляцию, а также усилят опорные конструкции.

С 25 марта по 15 октября 2026 года для движения будет закрыта одна полоса. Для водителей установят временные дорожные знаки.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.