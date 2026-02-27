В Челябинской области пенсионеры получат скидку на проезд в садовых автобусах

— Мера предоставляется пенсионерам-садоводам в виде 50-процентной скидки от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования по межмуниципальным садовым маршрутам, — рассказали в Заксобрании. — На указанную льготу также имеют право садоводы при условии достижения ими возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.
Для покупки билета за полцены пожилым садоводам необходимо иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность; СНИЛС, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии; справку, подтверждающую членство в СНТ (выдаётся правлением товарищества).
В Заксобрании уточнили, что на реализацию этой меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрели 36,2 миллиона рублей.
Напомним, в прошлом году садовые маршруты в Челябинске, Копейске и Сосновском районе работали с 26 апреля по 28 сентября.