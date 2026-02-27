На севере Красноярского края проверили, уступают ли водители дорогу «скорым»

В Норильске дорожная полиция провела совместный эксперимент со скорой помощью, чтобы посмотреть, как водители отреагируют на спецтранспорт. Такой рейд называется «Маяк». Полицейские сопровождали машины «скорой» с включенными сигналами и наблюдали за водителями. Большинство из них соблюдали правила и уступали дорогу спецтранспорту. Но один горожанин проигнорировал скорую помощь и оспаривал нарушение. За непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными сигналами ему выписали штраф.