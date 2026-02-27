Ричмонд
На севере Красноярского края проверили, уступают ли водители дорогу «скорым»

Норильская Госавтоинспекция провела совместный рейд со скорой помощью.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске дорожная полиция провела совместный эксперимент со скорой помощью, чтобы посмотреть, как водители отреагируют на спецтранспорт. Такой рейд называется «Маяк». Полицейские сопровождали машины «скорой» с включенными сигналами и наблюдали за водителями. Большинство из них соблюдали правила и уступали дорогу спецтранспорту. Но один горожанин проигнорировал скорую помощь и оспаривал нарушение. За непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными сигналами ему выписали штраф.

— Помните, что когда вы слышите сирену или видите мигалки — это может быть вопрос жизни и смерти! Уступите дорогу спецтранспорту — это закон, человечность и ответственность каждого водителя, — напоминают в Госавтоинспекции края.