Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 27 февраля 2026:
1. «Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.
2. Гражданин Молдовы убил 21-летнюю девушку в Москве: Студентка из Приднестровья бросила его, узнав о жене и дочери в Ирландии.
3. До потепления в Молдове придется еще померзнуть: Нас ждут минус 4 градуса и ни единого шанса сэкономить на отоплении.
4. Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили: В чем причина.
5. Украина введет эмбарго на молдавское вино, спирт и виноград: Это ответ соседей на запрет ANSA на ввоз украинской курятины.
