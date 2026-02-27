Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 27 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 27 февраля 2026:

1. «Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.

2. Гражданин Молдовы убил 21-летнюю девушку в Москве: Студентка из Приднестровья бросила его, узнав о жене и дочери в Ирландии.

3. До потепления в Молдове придется еще померзнуть: Нас ждут минус 4 градуса и ни единого шанса сэкономить на отоплении.

4. Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили: В чем причина.

5. Украина введет эмбарго на молдавское вино, спирт и виноград: Это ответ соседей на запрет ANSA на ввоз украинской курятины.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.

Президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства Молдовы девяти человек, живущих на левом берегу Днестра (далее…).

В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.

Власти Молдовы покусились на самое святое, что есть у народа — его религию (далее…).

В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.

Впервые с 2002 года дизайн европейской валюты планируют в корне изменить (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше