Контроль за рыбаками планируют усилить в Беларуси — вот почему

В Беларуси будет усилен контроль за рыбаками.

Источник: Комсомольская правда

Контроль за рыбаками планируют усилить в Беларуси — вот почему. Подробности БелТА озвучил заместитель начальника управления — начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Вадим Александрович.

По его словам, во время прогнозируемого половодья в стране будет усилен контроль за рыболовами-любителями для защиты рыбы в период нереста. Вадим Александрович уточнил, что сейчас уделяется большое внимание и безопасности самих рыбаков. Он уточнил, что ледовый покров значительно сходит или же уменьшается. Замначальника добавил, что белорусских рыбаков информируют о соблюдении мер безопасности во время нахождения на льду.

Тем временем Белгидромет озвучил паводковую ситуацию на конец февраля: «Вскрылись притоки Немана и Сожа, рост уровня воды до 50 см в сутки».

Ранее Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси.

Кроме того, белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за лов щуки с 1 марта.