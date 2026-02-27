Контроль за рыбаками планируют усилить в Беларуси — вот почему

По его словам, во время прогнозируемого половодья в стране будет усилен контроль за рыболовами-любителями для защиты рыбы в период нереста. Вадим Александрович уточнил, что сейчас уделяется большое внимание и безопасности самих рыбаков. Он уточнил, что ледовый покров значительно сходит или же уменьшается. Замначальника добавил, что белорусских рыбаков информируют о соблюдении мер безопасности во время нахождения на льду.