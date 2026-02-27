Контроль за рыбаками планируют усилить в Беларуси — вот почему. Подробности БелТА озвучил заместитель начальника управления — начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Вадим Александрович.
По его словам, во время прогнозируемого половодья в стране будет усилен контроль за рыболовами-любителями для защиты рыбы в период нереста. Вадим Александрович уточнил, что сейчас уделяется большое внимание и безопасности самих рыбаков. Он уточнил, что ледовый покров значительно сходит или же уменьшается. Замначальника добавил, что белорусских рыбаков информируют о соблюдении мер безопасности во время нахождения на льду.
Тем временем Белгидромет озвучил паводковую ситуацию на конец февраля: «Вскрылись притоки Немана и Сожа, рост уровня воды до 50 см в сутки».
Ранее Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси.
Кроме того, белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за лов щуки с 1 марта.