Белоруска попала в больницу на операцию из-за вилки, застрявшей в пищеводе

Врачи срочно прооперировали белоруску из-за вилки, которая застряла в пищеводе.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска попала в больницу на операцию из-за вилки, застрявшей в пищеводе. Подробности сообщает Витебская областная клиническая больница.

«Пациентка столкнулась с распространенной проблемой — “встал желудок”, — отметили в больнице.

Жительница Витебска намеревалась своими силами вызвать рвоту дома, используя для этого черенок вилки. После двух неловких движений вилка застряла в пищеводе. Женщину срочно доставили в больницу на операцию.

Врачи срочно прооперировали белоруску из-за вилки, которая застряла в пищеводе. Фото: телеграм-канал Витебской областной клинической больницы.

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1 Николай Виталев заметил, что удалось избежать серьезных осложнений:

— Во время ФГДС под наркозом вилку частично низвели в желудок, затем выполнили лапаротомию и гастростомию с извлечением инородного предмета.

Врач уточнил: хорошо, что вилка не вклинилась в пищевод, так как это значительно осложнило бы помощь.

Жительница Витебска находится в сознании, ее перевели в отделение.

