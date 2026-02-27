Новосибирские тяжелоатлеты взяли 26 медалей на первенстве России

В Екатеринбурге завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров. Новосибирская область показала лучший результат в своей истории — 26 медалей, из которых 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.