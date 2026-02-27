Ричмонд
В Хабаровске готовят спортивные выходные и зовут горожан присоединиться

Программа обещает быть насыщенной — от пробежки до альпинизма, и всё это в рамках проекта «Доступный спорт».

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на ближайшие выходные подготовили большую спортивную программу — горожан зовут на пробежку, марафон, хоккейные соревнования и даже альпинистские тренировки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все мероприятия проходят по проекту «Доступный спорт», который реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом Владимиром Путиным.

Организаторы начинают уже в субботу утром: жителей приглашают пробежать 5 километров по набережной стадиона имени Ленина. Сбор участников — в 09:00 у сцены возле речного вокзала.

А 1 марта в регионе пройдёт одно из самых ожидаемых зимних событий — лыжный марафон «Волочаевские дни 2026». Он стартует в 11:00 на базе «Нагорный» в селе Воронежское-1. Участие бесплатное, но обязательно требует регистрации, которая открыта до 27 февраля.

В этот же день в Хабаровске проведут турнир по хоккею на снегу для дворовых команд. На лёд (точнее — на снег) выйдут ребята 12−14 лет. Матчи начнутся в 14:00 на площадке по адресу Уссурийский бульвар, 25.

Параллельно открыт набор на бесплатные занятия по альпинизму, которые ведёт инструктор Константин Рябинкин в учебном центре МЧС на улице Орджоникидзе, 4. Тренировки проходят трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Есть и программа для детей: ребят 7−9 лет приглашают в новые группы по обучению плаванию по госпрограмме «36 часов». Запись идёт до 8 марта, занятия начнутся 9 числа в ФОКе на Шатова, 2/1. Программа доступна один раз, и желающих традиционно много.

В правительстве напоминают, что 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае. Губернатор отметил, что регион будет принимать значимые всероссийские и международные турниры и должен «создавать условия, чтобы спорт был рядом с каждым двором».

Проект «Доступный спорт» помогает двигаться к наццели — к 2030 году 70% жителей страны должны регулярно заниматься физкультурой.