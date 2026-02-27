Главе Уссурийска внесено представление за срыв переселения многодетной семьи из аварийного жилья

Прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию с многодетной семьей в Уссурийске, вынужденной проживать в аварийном доме с обрушившимся потолком. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, после которой выяснилось, что администрация города не принимает срочных мер для переселения людей, несмотря на угрозу их безопасности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что до настоящего времени не приняты действенные меры по переселению как многодетной семьи, так и других жильцов аварийного дома. В связи с выявленными нарушениями главе администрации Уссурийского городского округа внесено представление», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в доме на улице Блюхера, построенном еще в 1953 году. Как предварительно установили надзорные органы, еще в 2024 году в квартире, принадлежащей многодетной семье, обрушилось потолочное перекрытие в одной из комнат.
Несмотря на очевидную опасность, процесс признания дома аварийным затянулся. Соответствующее заключение чиновники вынесли только в январе 2025 года, установив при этом предельный срок расселения — до 2033 года.
Ход устранения нарушений и соблюдение жилищных прав граждан поставлены прокуратурой на особый контроль.
Напомним, что недавно председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику подготовить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением прав многодетной семьи из Уссурийска.