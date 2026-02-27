Главе Уссурийска внесено представление за срыв переселения многодетной семьи из аварийного жилья

Прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию с многодетной семьей в Уссурийске, вынужденной проживать в аварийном доме с обрушившимся потолком. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, после которой выяснилось, что администрация города не принимает срочных мер для переселения людей, несмотря на угрозу их безопасности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.