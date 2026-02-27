В Новосибирске пожаловались на скорую, которая заблокировала тротуар на Линейной

В Новосибирске местные жители пожаловались на машину скорой помощи, которая уже три дня блокирует проход пешеходам по улице Линейной 33/3. Читательница Om1 Новосибирск Надежда рассказала корреспонденту издания, что сначала жильцы подумали, что скорая приехала по вызову, однако медтранспорт продолжил стоять у подъезда как утром, так и в обеденное время.
«Машина стоит уже три дня. Постоянно приходится её обходить. Вчера в ней сидел мужчина, я ему высказала претензии. Он ещё меня и обругал в ответ. Сказал, мол, где же он должен стоять. Якобы больше то встать ему негде. Я так думаю, что, наверное, он сам живёт в этом доме», — сказала собеседница издания.
Женщина подчеркнула, что из-за этой машины местным жителям приходится ходить по дороге вместо тротуара, в том числе пожилым жильцам этого района.
При этом в Станции скорой медицинской помощи редакции Om1 Новосибирск сообщили, что данный автомобиль не принадлежит к числу их служебного транспорта.
Судя по базе данных автомобильных номеров, эта «Газель» была подведомственна новосибирскому «Медтрансу» с 2015 по 2023 год. В данный момент, по информации базы данных, машина прикреплена к Новосибирскому областному госпиталю ветеранов войн № 2.
Также примечательно, что на автомобилях скорой помощи обычно присутствует красная полоска вдоль кузова с надписью «Скорая медицинская помощь». На «Газели» с Линейной такой полоски нет.
Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в госпиталь и ГАИ региона с вопросами по данной ситуации.
Напомним, что ранее в Новосибирске всплывала история про фальшивую машину скорой помощи. В 2017 году прокуратура завершила проверку по факту инцидента, произошедшего во дворе дома № 19 на улице Фрунзе, когда водитель грузовика Isuzu преградил путь автомобилю ГАЗ-32214 с символикой скорой помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что машина скорой оказалась фальшивой.
Правоохранители установили личность владельца «Газели» — им оказался 48-летний местный житель. Проверка показала, что транспортное средство принадлежит ему как физическому лицу и не состоит на балансе ни одного медицинского учреждения.
Сам собственник пояснил, что использует машину в личных целях. По результатам проверки мужчина был привлечён к административной ответственности. Незаконно установленные на автомобиле световые и звуковые спецсигналы (мигалки и сирены) были изъяты.