Бюджет Владивостока на 2026 год увеличили на 840 млн рублей

Депутаты Думы Владивостока утвердили корректировку бюджета городского округа на 2026 год. Расходная часть увеличена более чем на 840 миллионов рублей. Средства решено направить на содержание и ремонт дорог, приобретение специализированной и пассажирской техники, благоустройство территорий и выкашивание зелёных зон.
Как сообщил заместитель главы администрации Константин Стоценко, в числе приоритетных направлений — ремонт автомобильных дорог, аварийно-восстановительные работы в школах и детских садах, а также ликвидация несанкционированных свалок. Часть средств пойдёт на софинансирование краевых субсидий, что позволит привлечь дополнительные ресурсы из регионального бюджета.
Перечень объектов дорожного ремонта в этом году изменился по сравнению с прошлым. Окончательный список улиц, где будет проводиться ямочный ремонт, станет известен к концу марта — после завершения дефектовки дорожного покрытия. Специалисты обследуют магистрали и внутриквартальные проезды, чтобы определить наиболее проблемные участки.
Корректировка также предусматривает выделение средств на приобретение новой техники для муниципальных нужд. Это позволит обновить парк уборочных машин и пассажирского транспорта, что напрямую повлияет на качество содержания улиц и работу общественного транспорта.