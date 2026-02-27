Бюджет Владивостока на 2026 год увеличили на 840 млн рублей

Перечень объектов дорожного ремонта в этом году изменился по сравнению с прошлым. Окончательный список улиц, где будет проводиться ямочный ремонт, станет известен к концу марта — после завершения дефектовки дорожного покрытия. Специалисты обследуют магистрали и внутриквартальные проезды, чтобы определить наиболее проблемные участки.