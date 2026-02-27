Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморские кикбоксеры завоевали 38 медалей в ДФО

С 22 по 27 февраля в Якутск прошли Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик», сообщает ИА DEITA.RU. Турнир стал отборочным этапом на Чемпионат и Первенство России 2026 года и собрал сильнейших спортсменов ДФО.


Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в краевой Федерации кикбоксинга, сборная Приморья уверенно заявила о себе, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой настрой. В дисциплине «фулл-контакт» приморские кикбоксеры завоевали 10 золотых медалей, 7 серебряных и 4 бронзовые. В разделе «лоу-кик» в копилке команды 9 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые.

«Мы гордимся результатами нашей сборной. Ребята показали высокий уровень технической подготовки, выдержку, дисциплину и настоящую силу духа. Отбор на Чемпионат и Первенство России — это серьёзный этап, и Приморский край доказал, что готов бороться за самые высокие места», — отметил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Помимо спортсменов, в судейскую коллегию чемпионата ДФО вошел директор федерации кикбоксинга Приморья Артем Янчев.

Помимо этого, в Федерации выразили искреннюю благодарность тренерскому составу за профессионализм, самоотдачу и вклад в развитие спортсменов.