Приморские кикбоксеры завоевали 38 медалей в ДФО

Как рассказали в краевой Федерации кикбоксинга, сборная Приморья уверенно заявила о себе, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой настрой. В дисциплине «фулл-контакт» приморские кикбоксеры завоевали 10 золотых медалей, 7 серебряных и 4 бронзовые. В разделе «лоу-кик» в копилке команды 9 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые.
«Мы гордимся результатами нашей сборной. Ребята показали высокий уровень технической подготовки, выдержку, дисциплину и настоящую силу духа. Отбор на Чемпионат и Первенство России — это серьёзный этап, и Приморский край доказал, что готов бороться за самые высокие места», — отметил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.
Помимо спортсменов, в судейскую коллегию чемпионата ДФО вошел директор федерации кикбоксинга Приморья Артем Янчев.
Помимо этого, в Федерации выразили искреннюю благодарность тренерскому составу за профессионализм, самоотдачу и вклад в развитие спортсменов.