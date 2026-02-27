Приморские кикбоксеры завоевали 38 медалей в ДФО

С 22 по 27 февраля в Якутск прошли Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик», сообщает ИА DEITA.RU. Турнир стал отборочным этапом на Чемпионат и Первенство России 2026 года и собрал сильнейших спортсменов ДФО.



