Приморцы могут оформить путевку в детский лагерь через Госуслуги

Напомним, в 2025 году отдыхом и оздоровлением было охвачено почти 195 тысяч детей Приморского края. Во время летней оздоровительной кампании впервые школьники Приморья побывали на отдыхе в Республике Узбекистан — 30 ребят отдыхали в лагере «Нефтчи» в городе Бухара. В качестве ответного визита в приморском лагере «Юнга» отдохнули 36 узбекских школьников. Также 100 школьников Приморья отдохнули в Международном пионерском лагере «Сондовон», расположенном на территории КНДР.