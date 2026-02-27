Приморцы могут оформить путевку в детский лагерь через Госуслуги

Сервис позволяет выбрать лагерь по региону, сезону, стоимости и специализации, а затем оформить путевку онлайн. Перед этим важно проверить выбранное учреждение в реестре детских оздоровительных учреждений Приморского края на сайте министерства образования региона.
Использование портала упрощает решение вопросов досуга и отдыха детей, а также обеспечивает прозрачность и удобство при записи в летние лагеря.
Напомним, в 2025 году отдыхом и оздоровлением было охвачено почти 195 тысяч детей Приморского края. Во время летней оздоровительной кампании впервые школьники Приморья побывали на отдыхе в Республике Узбекистан — 30 ребят отдыхали в лагере «Нефтчи» в городе Бухара. В качестве ответного визита в приморском лагере «Юнга» отдохнули 36 узбекских школьников. Также 100 школьников Приморья отдохнули в Международном пионерском лагере «Сондовон», расположенном на территории КНДР.