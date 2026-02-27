Процедурные стандарты внешнего госаудита: внесены изменения

в ходе предварительного изучения объектов государственного аудита согласно перечню объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты на соответствующий год, сформированного в соответствии с Законом, в случае если цель, период, тип аудита и программные вопросы аудита совпадают с аудиторским мероприятием Высшей аудиторской палаты; в ходе проведения государственного аудита эффективности, соответствия на объектах государственного аудита, на котором установлен факт проведения государственного аудита другим органом государственного аудита по цели, периоду, типу аудита и программным вопросам, охватываемому аудиторским мероприятием, совпадающим с аудиторским мероприятием Высшей аудиторской палаты; в ходе проведения государственного аудита консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета в отношении результатов аудитов финансовой отчетности администраторов республиканских бюджетных программ (далее — государственный аудит финансовой отчетности), проведенных уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту.";