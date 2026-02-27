В Красноярском крае инспекторы ГАИ остановили 1800 нетрезвых водителей

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. На нее, кстати, в этом году поступило уже 50 звонков. Либо в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. В результате полицейскими было задержано 8 водителей с признаками опьянения, причем двое из них даже не имели права управления транспортными средствами.