В Красноярском крае инспекторы ГАИ остановили 1800 нетрезвых водителей

В Красноярском крае с начала 2026 года инспекторы ГАИ остановили 1800 нетрезвых водителей. Это результаты профилактических мероприятий. Среди попавшихся:
— 311 водителей не имели водительского удостоверения;
— 112 автомобилистов ранее получали штрафы за нетрезвое вождение. И теперь на них заведено уголовное дело.
Полиция напоминает, чем чреваты поездки за рулем подшофе. Это либо лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Либо штраф 45 тысяч рублей. Если повторно — то уголовное дело. Но хуже всего — риск аварий с печальными последствиями, когда страдают пешеходы, пассажиры или другие участники дорожного движения.
Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. На нее, кстати, в этом году поступило уже 50 звонков. Либо в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. В результате полицейскими было задержано 8 водителей с признаками опьянения, причем двое из них даже не имели права управления транспортными средствами.