Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае инспекторы ГАИ остановили 1800 нетрезвых водителей

Красноярцам рассказали, как и куда сообщить о пьяных водителях.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с начала 2026 года инспекторы ГАИ остановили 1800 нетрезвых водителей. Это результаты профилактических мероприятий. Среди попавшихся:

— 311 водителей не имели водительского удостоверения;

— 112 автомобилистов ранее получали штрафы за нетрезвое вождение. И теперь на них заведено уголовное дело.

Полиция напоминает, чем чреваты поездки за рулем подшофе. Это либо лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Либо штраф 45 тысяч рублей. Если повторно — то уголовное дело. Но хуже всего — риск аварий с печальными последствиями, когда страдают пешеходы, пассажиры или другие участники дорожного движения.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19. На нее, кстати, в этом году поступило уже 50 звонков. Либо в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. В результате полицейскими было задержано 8 водителей с признаками опьянения, причем двое из них даже не имели права управления транспортными средствами.